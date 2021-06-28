Япония произведет партию вакцин от коронавируса на 60 млн человек

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Японская фармацевтическая компания Shionogi намеревается произвести партию своей вакцины от коронавируса. В данное время проводятся клинические испытания. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Вначале фармкомпания планировала выпустить партию препарата для 30 млн человек в течение года, однако затем ее объемы были увеличены вдвое. При этом Shionogi намерена начать производство с января 2022 года, когда ожидается завершение всех необходимых процедур для регистрации ее вакцины в Японии.

В прошлом году в Токио были подписаны соглашения с британско-шведской фирмой AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Все три вакцины в настоящее время одобрены для применения японским минздравом, однако продукция AstraZeneca для прививок пока не используется.