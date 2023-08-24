Япония приступила к сбросу в море очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС

ТОКИО. КАЗИНФОРМ Япония приступила к сбросу очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море, несмотря на опасения местных рыболовецких компаний и соседних стран по поводу влияния на окружающую среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.



Ранее на этой неделе правительство Японии объявило, что начнет сбрасывать воду, используемую для охлаждения реакторов, которое проходит очистку с помощью современной системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, за исключением трития.

Слив воды начался около 10:00 по времени Астаны.

Решение о сбросе было принято в связи с тем, что резервуары, установленные на комплексе «Фукусима», и в настоящее время содержащие около 1,34 миллиона тонн очищенной воды, почти заполнены.

Вода будет разбавлена морской водой до концентрации 1/40, разрешенной японскими стандартами безопасности, а затем будет сброшена через подводный туннель в 1 километре от станции, пострадавшей от сильного землетрясения и цунами в 2011 году.

Как передает Deutsche Welle, власти Японии заявили, что будут сбрасывать не более 500 тысяч литров в день, и весь процесс сброса займет примерно 30 лет. Сегодняшний сброс незначителен по масштабу, за ним последуют еще три сброса в период до 31 марта.

Оператор станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) начнет мониторинг радиоактивных материалов в воде возле электростанции в четверг и опубликует данные не раньше следующего дня.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что план сброса соответствует глобальным стандартам безопасности и окажет «незначительное» воздействие на людей и окружающую среду, что побудило правительство Японии приступить к реализации плана сброса воды.

Правительство Южной Кореи заявило, что «уважает» результаты проверки МАГАТЭ, основанной на собственном анализе плана Японии, но «не будет одобрять или поддерживать сброс воды, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность общественности».

МАГАТЭ заявило, что будет регулярно информировать Южную Корею о сбросе очищенной воды в соответствии с соглашением.

Китай выступает против этого плана и ввел комплексное радиационное тестирование морепродуктов из Японии.

Помимо рыбной промышленности Японии, рыболовецкие компании на Филиппинах также выразили обеспокоенность по поводу слива воды.

Агентство по рыболовству Японии будет контролировать уровень концентрации радиоактивных материалов в рыбе, выловленной в радиусе 10 километров от АЭС. По данным агентства, первые результаты будут опубликованы на сайте Агентства не раньше субботы.