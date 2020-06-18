Япония приступает к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Исследователи в Японии готовятся к запуску в конце июня клинических испытаний вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на японский телеканал NHK.
Органы здравоохранения префектуры Осака во взаимодействии с местными университетами успешно работают над разработкой вакцины против COVID-19. Уже состоялись первые положительные тесты на животных.
Губернатор Осаки Йошимура Хирофуми сообщил, что на первом этапе клинических испытаний тестирование будет проведено на 20-30 работниках здравоохранения. По словам главы префектуры, крайне важно разработать лекарства и вакцину для борьбы с вирусом, и Осака делает первый шаг к этой цели, опережая другие центры в Японии.
Как только вакцина будет признана безопасной, правительство префектуры Осака намерено расширить испытания с участием уже нескольких сотен человек с октября текущего года.
При положительных результатах Япония планирует производить до 200 тысяч доз к концу 2020 года и получить одобрение регулирующих органов в следующем году.
На данный момент коронавирус подтвержден у более 17 600 граждан Японии, число погибших превысило 930 человек.
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