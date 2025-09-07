Япония преподнесла Кельнскому собору извинительный подарок

На двадцатиметровой высоте всемирно известного готического храма установили новую трехметровую гаргулью. Это необычное пожертвование сделала Япония. На создание 700-килограммового каменного водостока из песчаника, украшенного гротескным изображением, ушло около двух лет.

Новую гаргулью разместили на соборе еще в ноябре, а 4 сентября Кельне прошла по этому поводу торжественная церемония, на которую прибыла делегация Канагавского университета из Иокогамы. Она передала пожертвование в 10 тысяч евро на гаргулью в качестве извинений за недостойное поведение двух своих студенток, посетивших собор в 2016 году.

Тогда во время подъема на смотровую площадку Южной башни студентки оставили на стене надписи со своими именами и датой. В Японии это считается грубейшим поступком. На надписи обратили внимание японские СМИ, после чего университет сразу же принес представителям собора извинения и направил в Кельн делегацию.

