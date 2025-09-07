РУ
    Япония преподнесла Кельнскому собору извинительный подарок

    Две студентки из Японии оставили надпись на Кельнском соборе. Теперь официальная делегация из Иокогамы приехала извиняться и оплатила для собора новую гаргулью  DW.

    гаргулья
    Фото: t.me/dwglavnoe

    На двадцатиметровой высоте всемирно известного готического храма установили новую трехметровую гаргулью. Это необычное пожертвование сделала Япония. На создание 700-килограммового каменного водостока из песчаника, украшенного гротескным изображением, ушло около двух лет.

    Новую гаргулью разместили на соборе еще в ноябре, а 4 сентября Кельне прошла по этому поводу торжественная церемония, на которую прибыла делегация Канагавского университета из Иокогамы. Она передала пожертвование в 10 тысяч евро на гаргулью в качестве извинений за недостойное поведение двух своих студенток, посетивших собор в 2016 году.

    Тогда во время подъема на смотровую площадку Южной башни студентки оставили на стене надписи со своими именами и датой. В Японии это считается грубейшим поступком. На надписи обратили внимание японские СМИ, после чего университет сразу же принес представителям собора извинения и направил в Кельн делегацию.

    Ранее сообщалось, что Япония выделит безвозмездный грант на $7,4 млн пострадавшим от ядерных испытаний в Семее.

