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    Япония повышает визовый сбор для иностранцев в пять раз

    Правительство Японии в пятницу приняло решение повысить с июля сбор за оформление однократной въездной визы для иностранцев в пять раз — с 3 000 до 15 000 иен (около 90 долларов), передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    виза
    Фото: Canva

    Это первое повышение с 1978 года, вызванное инфляцией и ослаблением иены.

    Сбор за многократную визу, позволяющую въезжать в страну несколько раз в течение установленного срока, вырастет с 6 000 до 30 000 иен.

    — Мы не ожидаем, что это решение немедленно скажется на въездном туризме, — заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

    Повышение призвано приблизить японские визовые сборы к уровню, действующему в странах «Большой семерки».

    Туризм Япония Виза Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
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