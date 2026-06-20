Япония повышает визовый сбор для иностранцев в пять раз

Правительство Японии в пятницу приняло решение повысить с июля сбор за оформление однократной въездной визы для иностранцев в пять раз — с 3 000 до 15 000 иен (около 90 долларов), передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Это первое повышение с 1978 года, вызванное инфляцией и ослаблением иены.

Сбор за многократную визу, позволяющую въезжать в страну несколько раз в течение установленного срока, вырастет с 6 000 до 30 000 иен.

— Мы не ожидаем, что это решение немедленно скажется на въездном туризме, — заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

Повышение призвано приблизить японские визовые сборы к уровню, действующему в странах «Большой семерки».