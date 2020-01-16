Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая

ТОКИО. Kyodo - КАЗИНФОРМ - В четверг Министерство здравоохранения Японии сообщило, что тест на коронавирус у мужчины из Китая дал положительный результат. Это первый случай заболевания новым коронавирусом в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным министерства, мужчина 30 лет, житель префектуры Канагава, к югу от Токио, вернулся в Японию 6 января после поездки в Ухань в центральном Китае, где в декабре началась вспышка нового вируса пневмонии.

Министерство утверждает, что мужчина был госпитализирован в прошлую пятницу, но выписан в среду, потому что выздоровел.

Ранее Казинформ сообщал, что предварительные результаты лабораторных исследований показали, что причиной вспышки таинственной вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал коронавирус нового типа.

О предварительных результатах лабораторных исследований рассказал китайский эксперт Сюй Цзяньго, который возглавлял группу для оценки результатов тестирования на патоген.

Недавно обнаруженный коронавирус отличается от известных видов человеческих коронавирусов, включая вирусы, вызвавшие SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), уверяет Сюй, академик Китайской инженерной академии.

Эксперт также подчеркнул, что новый вирус требует дальнейших исследований.

В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее.