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Япония отменит ограничения для иностранных туристов

Автор:  
Рустем Кожыбаев
23 Сентября 2022, 15:09
Япония отменит ограничения для иностранных туристов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония откроет свои двери для вакцинированных иностранных туристов после более чем двухлетнего закрытия границ из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Туристы смогут посещать страну начиная с 11 октября. Ограничение на ежедневное прибытие также будет снято. Иностранным гостям по-прежнему необходимо будет подтвердить свой статус вакцинации и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус для въезда.

Ожидаемый приток туристов станет желанным стимулом для правительства и местного бизнеса. Данные меры принимаются на фоне падения курса японской иены до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние шесть месяцев.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил о программе стимулирования поездок внутри страны. Будут предоставлены скидки на поездки, цены в тематических парках, спортивные мероприятия и концерты. Граждане Японии будут иметь право на получение субсидии в размере 77 долларов США, чтобы стимулировать экономику.

Третья по величине экономика в мире была одной из последних азиатских держав, сохранивших свои границы закрытыми из-за проблем со здоровьем из-за коронавируса.

В 2019 году, в последний год перед пандемией, Японию посетили почти 32 млн иностранцев. А ограничения на передвижение в последние месяцы не позволили многим зарубежным гостям посетить страну, как показали отчеты.


Фото: gettyimages.com

Туризм   Япония   Коронавирус в мире   Вакцинация   Мировые новости  
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