Япония откажется от проведения клубного ЧМ по футболу 2021 из-за коронавируса

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японская футбольная ассоциация (JFA ) решила отказаться от своего права на проведение клубного чемпионата мира по футболу в этом году из-за ограничений в стране, связанных с COVID-19. Этот вопрос находится в данный момент на обсуждении с ФИФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Kyodo.

JFA готовилась провести турнир впервые за пять лет в рамках празднования своего столетия, но, по их словам, на это решение повлияли риск увеличения числа случаев заражения коронавирусом и возможные убытки из-за вероятного ограничения количества зрителей

Источники сообщили, что ФИФА не определилась с резервным организатором или датами переноса.

Сообщается, что финал Кубка Императора Японии по футболу, который традиционно проводится в Новый год, может быть перенесен на 19 декабря.

Решение отказаться от проведения клубного чемпионата мира по футболу было непростым для JFA.

Ограничительные меры введённые в стране из-за риска распространения коронавируса означали бы операционные убытки для JFA.

Прибыль JFA в 2020 финансовом году упала на 5 миллиардов иен по сравнению с 2019 финансовым годом до 15 миллиардов иен (136 миллионов долларов).

В этом году JFA уже отказалась от проведения Конгресса ФИФА, а также товарищеского матча с Англией.