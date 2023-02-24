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Япония окажет помощь Турции и Сирии на 27 миллионов долларов

Автор:  
Татьяна Кудренок
24 Февраля 2023, 17:07
Япония окажет помощь Турции и Сирии на 27 миллионов долларов Фото: Kyodo

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь в размере около 27 миллионов долларов США Турции и Сирии, пострадавшим от сильных землетрясений в начале этого месяца, заявил в пятницу источник в правительстве страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что Япония предоставит 16 миллионов долларов США в качестве экстренной помощи турецким и сирийским жертвам землетрясений для предоставления жилья, продуктов питания и других предметов первой необходимости по линии международных учреждений.

Токио также предоставит 4 миллиона долларов США в поддержку двух стран через японскую неправительственную организацию, а также внесет около 7 миллионов долларов США в трастовый фонд, который направляет гранты международного сообщества в Сирию.

Мацуно добавил, что японское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь Турции и Сирии, чтобы помочь восстановить опустошенные разрушительными землетрясениями регионы.

По данным турецких и сирийских властей, общее число погибших в двух странах в результате землетрясений уже превысило 50 тысяч человек.

Ранее сообщалась, что сразу после землетрясений в Турции Япония направила группу по оказанию помощи при стихийных бедствиях.


Турция   Япония   Сирия   Мировые новости   Землетрясение в Турции  
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