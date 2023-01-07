Япония обновила антирекорд суточной смертности от ковида

7 Января 2023, 20:11

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Более 460 человек умерли от ковида в Японии за последние 24 часа. Страна обновила антирекорд суточной смертности от коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

За сутки выявлено более 230 тысяч случаев заражения. Это не максимальный показатель за все время пандемии, однако в ряде регионов число инфицированных обновило антирекорд.

Эксперты предупреждают, что резкий рост числа заразившихся может произойти во второй половине января, суточный показатель заболеваемости в это время может превысить 450 тысяч человек.

Ограничений в связи с пандемией в Японии нет, однако в общественных местах требуется ношение масок.

Как сообщалось ранее, в четверг в стране скончались 420 человек. Таких цифр не было даже в период пандемии. В прошлом году за всю последнюю неделю декабря жертвами коронавируса стали 10 человек.