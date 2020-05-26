Япония объявила об окончании режима ЧП

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил об окончании режима чрезвычайного положения, объявленного в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

Эксперты считают, что в настоящее время распространение инфекции COVID-19 находится под контролем.

Абэ отменил чрезвычайное положение в стране, действовавшее с апреля для Токио и префектур Тиба, Канагава и Сайтама, а также Хоккайдо на севере Японии, примерно на неделю раньше запланированного срока. Однако премьер отметил, что повторное введение ЧП возможно в случае повторной вспышки инфекции.

С устранением ограничений, введенных в условиях чрезвычайного положения, ожидается, что экономика Японии, пострадавшая от рецессии, будет вновь обретать обороты. На пять префектур приходится около трети валового внутреннего продукта страны.

«Я решил отменить чрезвычайное положение по всей стране», - сказал Абэ на телевизионной пресс-конференции.

«Снятие чрезвычайного положения не означает, что вирус исчез или случаи инфицирования сведены к нулю. Наша борьба с вирусом будет продолжена», - заявил Абэ, поскольку эксперты в области здравоохранения призывают соблюдать все меры предосторожности из-за возможной второй или третьей волны инфекций.

Правительство призывает японцев принять новый образ жизни, который включает в себя ношение масок, сохранение социальной дистанции и работу из дома. Удаленная работа может изменить стиль жизни людей, а также сократить количество переполненных метро и поездов, особенно в городских районах.

Поскольку многие предприятия все больше испытывают убытки в связи с эпидемией коронавируса, правительство увеличит размер фонда экономического стимулирования почти в два раза до 200 триллионов иен (1,9 триллиона долларов), что эквивалентно примерно 40 процентам ВВП Японии.

Жителей страны просят воздержаться от пересечения границ префектур до конца месяца.

До настоящего времени Япония избежала большой вспышки коронавирусной инфекции: по всей стране было зарегистрировано более 17 200 случаев инфицирования и 853 случая смерти. Число заражений включает около 700 случаев инфицирования пассажиров круизного лайнера «Diamond Princess», который был помещен на карантин в Йокогаме в феврале этого года.