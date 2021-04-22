Япония может ввести режим ЧП в Токио и трех префектурах из-за роста случаев коронавируса

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японское правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в Токио, а также префектурах Осака, Киото и Хиого в пятницу из-за резкого роста количества заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

Сообщатся, что ограничения, связанные с распространением инфекции, будут ужесточены. К примеру, деятельность торговых центров и парков развлечения будет временно приостановлена до начала мая.

Во время собрания с министрами Премьер Министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил о намерении сотрудничать с местными властями по содержанию вводимых мер.

Говорится, что следом за просьбой мэра префектуры Осака о введении чрезвычайного положения, сделанной днем ранее, последовали обращения мэра столицы, а также мэров Киото и Хиого.

Мэр префектуры Осака Ёсимура Хирофуми намерен обратиться к владельцам ресторанов и баров с просьбой остановить работу в выходные дни, а также к владельцам крупных коммерческих объектов, к примеру, торговых домов и парков закрыться на время.

Запланированные меры ужесточат существующие ограничения для столовых, действующих в центральной части Осака, которые работают до восьми часов вечера в условиях квази-чрезвычайного положения.

Сообщается, что администрации Токио и Хиого обсуждают с правительством временное прекращение работы коммерческих организаций.

Ясутоси Нисимура, ответственный за борьбу с коронавирусной инфекцией в стране, призвал применить более ужесточенные меры в более организованной манере, назвав ситуацию в Осака очень сложной.

Несмотря на действие ограничений, в префектуре Осака были зарегистрированы рекордные 1242 случая коронавирусной инфекции в среду. Хиого также побил антирекорд, зарегистрировав 563 случаев. В Токио были зарегистрированы 843 новых случая – рекордное количество с конца марта этого года.

Сообщается, что страна впервые зарегистрировала 5 тысяч случаев инфекций за последние три месяца.

Во время собрания специализированного парламентской комитета эксперты страны призвали ввести ЧП как можно скорее в связи с быстрым распространением новых штаммов вируса и продлить его как минимум на три недели.

Согласно анализу группы экспертов Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, новые штаммы коронавирусной инфекции были выявлены в 80% всех случаев, зарегистрированных в Осака и Хиого, к тому времени как в Токио процент новых вариантов стремительно растет.

Премьер Министр Японии отметил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на проведение Олимпийских и Параолимпийских игр, заявив, что они пройдут безопасно.

Сообщается, что Организационная комиссия Олимпийских игр в Токио еще рассматривает вопрос о количестве зрителей на трибунах из-за роста новых случаев.