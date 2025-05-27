Япония лишилась статуса крупнейшего кредитора впервые за 34 года

Как сообщает агентство, чистые внешние активы страны достигли 533,05 трлн иен (3,7 трлн долларов) в конце 2024 года, увеличившись примерно на 13 процентов по сравнению с данными за предыдущий год.

Согласно данным Министерства финансов Японии, хотя эта цифра является рекордно высокой, Германии удалось превзойти этот показатель: ее чистые внешние активы составили 569,7 трлн иен. Впервые Япония обогнала ФРГ в 1991 году и с тех пор неизменно лидировала вплоть до конца прошлого года.

Китай остался на третьем месте с чистыми активами в 516,3 трлн иен. Чистые иностранные активы страны — это стоимость ее зарубежных активов за вычетом стоимости ее внутренних активов, принадлежащих иностранцам, с поправкой на изменение курса валюты. Эта величина, по сути, отражает совокупное изменение текущего счета страны.

Рост экономики Германии отражает значительный профицит ее текущего счета, который достиг 248,7 млрд евро в 2024 году во многом благодаря сильным показателям в торговле. Профицит Японии, в свою очередь, составил 29,4 трлн иен, по данным министерства финансов, что эквивалентно примерно 180 млрд евро. В прошлом году курс евро к иене вырос примерно на 5 процентов, что увеличило стоимость немецких активов по сравнению с японскими в иенах.

Статус Японии как крупнейшей в мире страны-кредитора стал следствием десятилетий профицита платежного баланса, в результате которого японские инвесторы и компании накапливали активы за рубежом. Потеря этого статуса говорит о том, что, хотя активы Японии продолжают расти, реальный спрос был выше в других странах, включая Германию и Китай.

Ранее Япония представила экстренные экономические меры из-за пошлин США.