Япония и ПРООН запускают новую инициативу для поддержки Каспия

Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Японии запускают совместный проект стоимостью 3 миллиона долларов, который поможет Казахстану реагировать на снижение уровня воды в Каспийском море, передает Kazinform cо ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Инициатива будет реализовываться совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Проект также направлен на повышение экологической устойчивости и поддерживает развитие устойчивого управления водными ресурсами в важном транспортном и экологическом коридоре, связывающем Центральную Азию и Кавказ. Он соответствует инициативе правительства Японии по поддержке Транскаспийского международного транспортного маршрута, которая была озвучена в рамках Диалога и Саммита «Центральная Азия + Япония» в декабре прошлого года.

Каспийское море — одна из важнейших экологических зон Евразии и среда обитания для более чем 400 эндемичных и мигрирующих видов. Море стремительно мелеет: на это влияют изменение климата, рост температуры, усиление испарения, сокращение речного стока и возрастающая нагрузка на водные ресурсы.

— Вопрос изменения уровня Каспийского моря сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов для всего Каспийского региона. Продолжающееся снижение уровня моря оказывает комплексное воздействие на экосистему, биоразнообразие, водные ресурсы, экономическую деятельность и благополучие населения прикаспийских территорий, — отметил Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Проект поможет усилить сотрудничество между прикаспийскими государствами в вопросах управления водными ресурсами и совместного реагирования на снижение уровня воды. В центре внимания — обмен экологическими данными, координация действий и развитие мониторинга, особенно в наиболее уязвимой северной части Каспия и в районах речных притоков.

— Сегодня мы наблюдаем серьезные вызовы, связанные со снижением уровня Каспийского моря, деградацией экосистем и растущей нагрузкой на водные ресурсы. Эти процессы требуют своевременных и скоординированных решений. Мы уверены, что реализация проекта поможет укрепить системы мониторинга и управления водными ресурсами, а также усилить межгосударственное сотрудничество для сохранения экосистемы Каспийского моря, — отметил Аслан Абдраимов, вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Правительство Японии является одним из ключевых партнеров ПРООН в продвижении устойчивого развития и поддержке стран в расширении возможностей людей для построения более справедливого и устойчивого будущего в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Сейчас при поддержке Правительства Японии ПРООН в Казахстане реализует три проекта по укреплению безопасности гидротехнических сооружений, повышению устойчивости городов к бедствиям и изменению климата, а также развитию готовности к чрезвычайным ситуациям в Центральной Азии.

Новый проект станет четвертой совместной инициативой в рамках этого партнерства и дополнительно укрепит сотрудничество в области снижения рисков бедствий и климатической устойчивости.

— Япония гордится возможностью поддержать Казахстан в решении проблемы снижения уровня Каспийского моря посредством регионального сотрудничества, научного мониторинга и международного партнерства, — отметил, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Ясумаса Ииджима.

Отдельное внимание в рамках проекта будет уделено развитию современных систем мониторинга и исследовательского потенциала Северного Каспия. Инициатива также поддерживает приоритеты, обозначенные в обновленном определяемом на национальном уровне вкладе Казахстана (ОНУВ), где управление водными ресурсами выделено как одно из ключевых направлений адаптации к изменению климата.

— Этот проект напрямую связан с национальными климатическими приоритетами Казахстана. Он поможет укрепить принятие решений на основе данных и поддержит развитие комплексного управления водными ресурсами для устойчивого развития страны, — подчеркнула Катаржина Вавьерниа, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

Проект также будет способствовать реализации климатических и природоохранных обязательств Казахстана, включая ОНУВ, Национальный план адаптации и Национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия, а также внесет вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Ранее Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН сообщал о том, что площадь островов в Каспийском море увеличилась в два-три раза.