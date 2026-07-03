Япония и Индия расширят сотрудничество в сфере чипов, ИИ и критически важных минералов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились укреплять сотрудничество в области полупроводников, критически важных минералов и ИИ на фоне вызовов экономической безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам встречи стороны также подтвердили намерение углубить стратегическое партнерство в области морской безопасности и подписали около 120 меморандумов о сотрудничестве, предусматривающих инвестиции частного сектора на общую сумму 2 трлн иен (12,4 млрд долларов).

В совместной декларации по экономической безопасности Япония и Индия выразили серьезную обеспокоенность использованием экономического давления и нерыночных практик, включая произвольные экспортные ограничения. Заявление прозвучало на фоне экспортных ограничений Китая, затрагивающих поставки в Японию.

Страны приветствовали расширение участия японских компаний в развитии индийской полупроводниковой отрасли и договорились развивать техническое сотрудничество, а также обмен информацией в сфере разведки и добычи критически важных минералов.

Япония и Индия подчеркнули важность создания устойчивых и надежных цепочек поставок между странами-единомышленниками. Декларация также охватывает такие ключевые отрасли, как информационно-коммуникационные технологии, чистая энергетика и фармацевтика.

Кроме того, Такаити и Моди подписали совместное заявление о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, подтвердив намерение повышать устойчивость и конкурентоспособность в этой сфере, а также содействовать инновациям и экономическому росту обеих стран.

Ранее сообщалось, что Япония с 1 июля в пять раз повысила визовые сборы для иностранных граждан, а также втрое увеличила налог на выезд из страны.