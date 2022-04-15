Япония и США провели учения в Японском море по обмену информацией о ракетных пусках

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Япония и США провели совместные учения в Японском море, в ходе которых осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе морских Сил самообороны Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В учениях приняли участия японский эсминец «Конго», а также два корабля ВМС США. Помимо этого стороны отработали ряд тактических задач, направленных на улучшение взаимодействия.

На этой неделе в учениях США и Японии в Японском море принимал участие также американский атомный авианосец «Авраам Линкольн». Кроме того, были задействованы японские истребители-бомбардировщики F-2. Как отмечало агентство Киодо, маневры проводились на фоне участившихся ракетных запусков со стороны КНДР.

24 марта, как сообщали официальные северокорейские СМИ, Вооруженные силы КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Она упала в эксклюзивной экономической зоне Японии, в 150 км от побережья северного острова Хоккайдо.

В январе Пхеньян заявлял о намерении пересмотреть временный отказ от подобной деятельности из-за «враждебной политики и военной угрозы со стороны США». С начала года КНДР провела более 10 ракетных испытаний.