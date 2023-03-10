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Япония и ПРООН передали Казахстану оборудование для прогнозирования и предупреждения засух

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Марта 2023, 04:04
Япония и ПРООН передали Казахстану оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Фото: пресс-служба Казгидромета.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программа развития ООН (ПРООН) совместно с правительством Японии официально передали вычислительное оборудование, которое будет встроено в национальную систему прогнозирования и предупреждения засух РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

«В рамках совместного проекта ПРООН «Использование определяемых на национальном уровне вкладов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата развития в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию», реализуемого при поддержке правительства Японии, запланированы работы по созданию методик, оцифровке данных и увеличению вычислительной мощности РГП «Казгидромет». Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств», - сообщили в Казгидромете.

В официальной передаче оборудования приняли участие вице-министр экологии и природных ресурсов Досбол Бекмагамбетов, заместитель главы дипмиссии, советник Посольства Японии в Казахстане Каната Томохиро, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева, представители СМИ, госслужащие, международные и национальные эксперты.

«В Казахстане наряду с митигацией видится важным работать над проектами по адаптации к изменению климата с тем, чтобы подготовить инфраструктуру и экономику к экстремальным погодным явлениям как следствию климатических изменений. ПРООН в Казахстане вместе с партнерами по развитию продолжит оказывать системную поддержку Правительству страны в реализации мер для устойчивого сельского хозяйства, внедрения возобновляемых источников энергии и энергосбережения, сохранения природного капитала и выполнения Казахстаном международных обязательств в области климата», - отметил Сухроб Ходжиматов., Постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

По словам генерального директора РГП «Казгидромет» Данары Алимбаевой, сельское хозяйство является климатозависимой отраслью экономики, поэтому в условиях изменения климата и экономической нестабильности агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий региона заслуживает особого внимания.

«За последние годы в целях расширения перечня продуктов, предлагаемых фермерам и уполномоченным государственным органам в РГП «Казгидромет» внедряются новые модели агрометеорологического прогнозирования и совершенствуются используемые методы прогнозов, в том числе для диверсификационных культур и прогнозирования засух, помимо оборудования в головном офисе мы также внедряем мобильные приложения, осуществляем плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных», - сказала Данара Алимбаева.

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