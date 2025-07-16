Япония хочет предоставить грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семее

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая торгово-экономическое сотрудничество, а также гуманитарные инициативы.

Казахстан придает большое значение развитию расширенного Стратегического партнерства с Японией. В этом направлении Правительство РК последовательно реализует задачи, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления связей между префектурой Хирошима и областью Абай. Подчеркнута важность продолжения инициативы «Хирошима — Семей», а также обмена знаниями в рамках международного движения Mayors for Peace. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках предстоящей Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Губернатор префектуры Хирошима подчеркнул важность сотрудничества Японии и Казахстана в вопросах нераспространения ядерного оружия.

— Мы высоко ценим поддержку Казахстана на международной арене. Одна из целей нашего визита — укрепление дружбы. Мы в Хирошиме верим, что у нас есть важная миссия — работать в направлении освобождения мира от ядерного оружия. Казахстан является членом движения ядерного нераспространения в Центральной Азии, — сказал Хидехико Юзаки.

Фото: Рrimeminister.kz

— Казахстан нацелен на углубление сотрудничества с Японией по таким направлениям, как медицинская и социальная поддержка пострадавших от радиации, а также разработка и внедрение технологий в области радиационной медицины. Выражаем благодарность Правительству Японии за намерение предоставить грант для борьбы с последствиями ядерных испытаний в Семей. Уверены, что данная инициатива окажет устойчивое долгосрочное влияние на повышение качества медицинской помощи, — отметил Олжас Бектенов.

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Японией составил $1,8 млрд. Более 60 японских компаний успешно оперируют в Казахстане. За последние 20 лет японский бизнес вложил в экономику РК инвестиции на сумму порядка $8,3 млрд. Реализованы крупные проекты с компаниями Toyota, Hitachi, Marubeni и другими.