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Япония готовится запустить первый в мире спутник из дерева

1 Января 2022 16:14
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Япония готовится запустить первый в мире спутник из дерева

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Японии готовятся запустить первый в мире деревянный спутник в 2023 году. Об этом в пятницу передало агентство Kyodo, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам японских специалистов, космический аппарат планируют сделать в виде небольшого куба с гранью 10 см. Внешняя оболочка спутника будет сделана из дерева. Снаружи на него установят солнечные батареи, а электронное оборудование, включая антенну, разместят внутри.

В феврале астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такао Дои проверит на прочность древесину в космосе. Ожидается, что он закрепит снаружи исследовательского модуля на Международной космической станции древесные панели, изготовленные из нескольких сортов древесины. Экспериментальные образцы из древесины будут находиться в открытом космосе около девяти месяцев.

Как считают японские специалисты, производство спутника из дерева обойдется дешевле, чем при использовании алюминия – основного материала для нынешних спутников.

Профессор Киотского университета Дои отметил, что если план удастся, то это приведет к тому, что «даже дети, интересующиеся космосом, смогут сделать спутник».

Спутник разрабатывают специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry.


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#Освоение космоса   #Япония   #Мировые новости   #Космос  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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