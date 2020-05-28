Япония будет оплачивать половину расходов туристов, но есть одно «но»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В надежде возродить индустрию туризма, серьезно пострадавшую от пандемии коронавируса, правительство Японии решило частично покрывать расходы отдыхающих в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

В рамках инициативы Go To Travel, на которую было выделено 1.35 триллионов йен (более 12 миллиардов долларов США), правительство Японии решило предоставлять субсидии на сумму до 20 000 иен (185 долларов США) в день для людей, путешествующих по стране.

Субсидии будут покрывать половину стоимости поездок и будут представлять собой комбинацию больших скидок и ваучеров, которые отдыхающие смогут использовать в близлежащих ресторанах и магазинах. Запуск инициативы ожидается в конце июля.

Узнав об инициативе, в рамках которой Япония якобы будет оплачивать половину стоимости поездки, пользователи соцсетей поспешили сделать вывод, что она распространяется также на иностранных туристов. Но, это не так.

Forbes пишет, что национальное агентство по туризму Японии поспешило «успокоить» слухи о том, что предложенная инициатива Go To Travel окупит половину расходов туристов.

Инициатива направлена на стимулирование путешествий внутри страны после пандемии COVID-19 и будет распространяться только на жителей Японии, путешествующих в пределах Страны восходящего солнца.

В серии твитов на японском и английском языках национальное туристическое агентство опубликовало разъяснение после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что программа покроет половину расходов туристов. Да, покроет, но только если вы – житель Японии.

Kyodo подчеркивает, что коронавирус нанес удар по индустрии туризма Японии, так как из-за него была отложена Олимпиада в Токио и, соответственно, притока иностранных туристов не будет.

Согласно исследованию Tokyo Shoko Research, 31 компания гостиничного бизнеса либо уже объявила о банкротстве, либо готовилась подать на банкротство в апреле из-за пандемии.

Премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник отменил чрезвычайное положение в Токио и его окрестностях, а также на острове Хоккайдо, сигнализируя о начале возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.



