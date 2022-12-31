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Япония бьет антирекорды смертности от коронавируса

31 Декабря 2022, 05:30
Япония бьет антирекорды смертности от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Япония второй день подряд устанавливает антирекорд по числу смертей от ковида. В четверг в стране скончались 420 человек. Таких цифр не было даже в период пандемии. В прошлом году за всю последнюю неделю декабря жертвами коронавируса стали 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Японии впервые за три года можно проводить сезон отпусков без каких-либо ограничений.

На этом фоне целый ряд стран Азии и США ввели обязательное тестирование японских туристов. В Евросоюзе в целом пока необходимости в этом не видят, но на такой шаг уже пошли Испания и Италия.


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