Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Январское ЕНТ стартовало в Казахстане. Для участия подано около 104 тысяч заявлений. Единое национальное тестирование продлится до 22 февраля. Ранее проведение ЕНТ планировалось в период с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В этом году министерством внедрен ряд новшеств как для создания комфортных условий абитуриентам, так и для усиления транспарентности самого процесса сдачи тестирования.

«К примеру, выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные, в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями», – отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев.

Тестирование будет проводиться по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это необходимо для ведения контроля за ходом сдачи экзамена и обеспечения прозрачности тестирования.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов – 140.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее). В случае обнаружения у участников запрещенных предметов, тестирование будет автоматически прекращено.

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.

После завершения ЕНТ-2022 до конца календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Отметим, что по итогам январского ЕНТ возможно обучение на платной основе. Претендовать на гранты выпускники смогут на основании итогов летнего тестирования.

Также будут строго соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.