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Январское ЕНТ: случаев подмены абитуриентов не зафиксировано

13 Февраля 2023, 12:45
Январское ЕНТ: случаев подмены абитуриентов не зафиксировано

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам январского ЕНТ не зафиксировано случаев подмены абитуриентов. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы центра тестирования, за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, их результаты аннулированы. Также за попытку проноса запрещенных предметов шанса сдать тестирования лишились 62 человека.

«Тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц. Благодаря принятым мерам, по итогам январского ЕНТ не были зафиксированы случаи подмены лиц. Напомню, в 2022 году по итогам всех 5 тестов был зарегистрирован только 1 факт подмены лиц», - пояснил на брифинге в СЦК Руслан Емелбаев.

Он также добавил, что ЕНТ прошло в штатном режиме, без каких-либо форс-мажоров.

Отметим, что на площадке СЦК директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев поделился итогами январского ЕНТ. Около 123 тысяч абитуриентов сдали единое национальное тестирование, 102 тысячи из них набрали пороговый балл.


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