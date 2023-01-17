Январские события: за пытки осудили полицейских в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении трех полицейских по факту пыток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в январе прошлого года гражданин Р. был доставлен в управление полиции по подозрению в совершении неправомерного завладения автомобилем во время ЧП. После чего он был передан сотрудникам полиции Қ., Б. и Х. для дальнейшего сопровождения и проведения осмотра.

Б. и Х., предполагая участие Р. в массовых беспорядках, с целью мести за пострадавших коллег в этих событиях, оказали физическое давление, применив насилие. Своими действиями подсудимые совершили пытки, за это Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

При этом, Қ. осознавая, что Б. и Х. совершили уголовное правонарушение и не довели об этом до руководства в интересах последних, тем самым, являясь сотрудником правоохранительных органов, совершил бездействие по службе, за которое Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы до трех лет с дополнительным наказанием.

При назначении наказания подсудимому Қ., суд учел смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба, компенсация морального вреда. Вместе с тем, суд учел отягчающие обстоятельства: совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой им присяги.

При назначении наказания подсудимому Б., суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, компенсация морального вреда. При этом, суд учел отягчающие обстоятельства: совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой им присяги.

При назначении наказания подсудимому Х., суд учел отягчающие обстоятельства: совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой им присяги.

«Приговором суда подсудимые Б. и Х. признаны виновными по статье 146 части 2 пункта 1 УК и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года, Қ. признан виновным по статье 370 части 2-1 УК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,6 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда.



