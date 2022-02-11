+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские события: врачей следственного изолятора наградили в Алматы

11 Февраля 2022 14:16
Поделиться:
Январские события: врачей следственного изолятора наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы департамент уголовно-исполнительной системы (УИС) наградил врачей городской больницы, оказавших медицинскую помощь задержанным в дни январских беспорядков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Январские события: сколько несовершеннолетних было задержано
Украинский политолог высказался о трагических событиях января в Казахстане Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар

Известно, что во время январских событий в следственный изолятор Алматы было доставлено большое количество участников массовых беспорядков. Среди них было много раненых. В этот момент на помощь врачам следственного изолятора пришли квалифицированные врачи больниц города Алматы.

«Руководство департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы вручило благодарственное письмо врачам городской клинической больницы № 4, активно участвовавшим в лечении раненных подозреваемых, доставленных в учреждение ЛА-155/18»,- рассказал заместитель начальника ЛА-155/18 М.Какимжанов.

По официальным данным прокуратуры города, с 5 по 10 января в органы правопорядка доставлены 1 257 лиц. В этот же период освобождено 92 лица ввиду неподтверждения их причастности. В настоящее время 121 человек из 234 освобождены под подписку о невыезде.

В частности, такую награду получили врач-хирург высокого класса, доктор PhD Айдар Раимханов, врач-хирург Сунгат Отеген, травматолог-ортопед Еркебулан Абильда, медицинские работники Ринат Азизов и Юрий Лотош.
В церемонии награждения врачей принял участие также представители прокуратуры города Алматы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Пенитенциарная система   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Январские события: сколько несовершеннолетних было задержано
Украинский политолог высказался о трагических событиях января в Казахстане
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
3 Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
4 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
5 Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
6 Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться
Читайте также
Молодая женщина родила тройню в Алматинской области
Комикс о знаковых событиях истории Казахстана презентовали в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Как можно увеличить доходы страны, рассказал сенатор Даурен Адильбеков
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО
Айдос Сарым - о борьбе с монополистами: Необходимо понимать, что они будут сопротивляться
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив