Январские события: врачей следственного изолятора наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы департамент уголовно-исполнительной системы (УИС) наградил врачей городской больницы, оказавших медицинскую помощь задержанным в дни январских беспорядков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Известно, что во время январских событий в следственный изолятор Алматы было доставлено большое количество участников массовых беспорядков. Среди них было много раненых. В этот момент на помощь врачам следственного изолятора пришли квалифицированные врачи больниц города Алматы.

«Руководство департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы вручило благодарственное письмо врачам городской клинической больницы № 4, активно участвовавшим в лечении раненных подозреваемых, доставленных в учреждение ЛА-155/18»,- рассказал заместитель начальника ЛА-155/18 М.Какимжанов.

По официальным данным прокуратуры города, с 5 по 10 января в органы правопорядка доставлены 1 257 лиц. В этот же период освобождено 92 лица ввиду неподтверждения их причастности. В настоящее время 121 человек из 234 освобождены под подписку о невыезде.

В частности, такую награду получили врач-хирург высокого класса, доктор PhD Айдар Раимханов, врач-хирург Сунгат Отеген, травматолог-ортопед Еркебулан Абильда, медицинские работники Ринат Азизов и Юрий Лотош.

В церемонии награждения врачей принял участие также представители прокуратуры города Алматы.