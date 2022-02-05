Январские события: Видео нападения на скорую помощь и пожарных появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети появилось видео, где участники беспорядков во время январских событий нападают на карету скорой помощи и пожарную машину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как толпа с палками в руках разбивает окна, препятствует проезду и пытается вытащить водителя пожарной машины. То же самое происходит и с каретой скорой помощи.

Ранее в сети появились новые видео нападения на полицейских и военных в Алматы и грабежей магазинов.

Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы.

4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11-ти. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.



