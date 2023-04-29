Январские события: в Таразе вынесли приговор организаторам массовых беспорядков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело и вынесен приговор в отношении 9 лиц, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

В частности подсудимые обвинялись в организации, участии и призыве к массовым беспорядкам, пособничестве организации массовых беспорядков, организации хищения огнестрельного оружия, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на хищение огнестрельного оружия, боеприпасов совершенном группой лиц по предварительному сговору, посягательстве на жизнь, покушении на посягательство на жизнь, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст.ст.272 ч.1,2,3; 28 ч.5 – 272 ч.1; 28 ч.3 – 291 ч.3 п.4; 291 ч.3 п.4; 24 ч.3 - 291 ч.3 п.4; 380-1 ч.2 п.10; 24 ч.3 - 380-1 ч.2 п.10; 287 ч.4 УК).

Судом установлено: подсудимые С., Н., С., К., А., М., Н., С., Д., зная о том, что на территории республики происходят незаконные митинги 4 января 2022 года организовали массовые беспорядки в Таразе, в ходе которых причинили серьезный ущерб путем взлома, погрома, поджога, разрушения, уничтожения, поломки имущества, с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Прокурор по совокупности преступлений просил назначить наказание Д. окончательное 20 лет лишения свободы; С., А., М., Н. назначить 7 лет лишения свободы; Н., С. назначить 6 лет лишения свободы, С. и К. назначить каждому 1 год 3 месяца лишения свободы, с применением закона об амнистии освободить из зала суда.

Представители потерпевших поддержали прокурора, наказание оставили на усмотрение суда.

Представитель потерпевшего Ш. не простил подсудимого, просил назначить строгое наказание.

Подсудимые М., Н., Д. вину не признали; С., Н., А. признали частично, С., К., С. свою вину признали.

Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской, пожарно-технической, строительно-экономической, авто-товароведческой и судебно-товарной экспертиз, вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние подсудимых С., К., С., положительные характеристики, наличие малолетних детей у А., инвалидность у Н.

Отягчающим обстоятельством признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

Приговором суда по совокупности преступлений (по ст.291 ч.3 п.4, ст.24 ч.3 - 291 ч.3 п.4; ст.380-1 ч.2 п.10, ст.287 ч.4 УК) Д. окончательно назначено 16 лет лишения свободы.

C. и А. (по ст.272 ч.1,2 УК) – 5 лет лишения свободы, М. (по ст.272 ч.1,2 УК) – 6 лет лишения свободы.

Подсудимые С., К. признаны виновными по ст. 272 ч. 2 УК, а подсудимый С. признан виновным по ст.291 ч.3 п.4, ст.24 ч.3 - 291 ч.3 п.4; ст.287 ч.4 УК и с применением Закона об амнистии освобождены из зала суда.

Н. оправдан по ст. 272 ч.1 УК в связи с не доказанностью вины, признан виновным по ст.272 ч.2 УК и с применением Закона об амнистии освобожден из зала суда.

Н. оправдан по ст.28 ч.5 - 272 ч.1 УК в связи с не доказанностью вины, признан виновным по ст.272 ч.2, ст.28 ч.5 - 291 ч.3 п.4 УК и с применением Закона об амнистии освобожден из зала суда.

Подсудимые С., Н. и М. оправданы по эпизоду в организации массовых беспорядков путем поджога, разрушения, уничтожения имущества, с применениям насилия в здании Департамента полиции, Департамента госдоходов и Управления полиции.

Приговор в законную силу не вступил.