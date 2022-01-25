+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские события в РК: в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия

25 Января 2022 20:25
Поделиться:
Январские события в РК: в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в органы прокуратуры РК поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия. Об этом сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
62 автомата Калашникова изъято у участников беспорядков в Жамбылской области
Четыре гранаты изъяли полицейские Алматинской области Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание Каждый случай смерти тщательно исследуется - Генпрокуратура РК об январских событиях

«На сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов.

По данным ведомства, по 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрировано органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и 1 специальными прокурорами.

По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения.

Напомним, в ходе проведения антитеррористической операции в Казахстане обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
62 автомата Калашникова изъято у участников беспорядков в Жамбылской области
Четыре гранаты изъяли полицейские Алматинской области
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Каждый случай смерти тщательно исследуется - Генпрокуратура РК об январских событиях
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов
Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив