Январские события в РК: в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в органы прокуратуры РК поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия. Об этом сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов.
По данным ведомства, по 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрировано органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.
На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и 1 специальными прокурорами.
По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения.
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