+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские события в РК: сколько человек освобождено из под ареста

25 Января 2022 19:01
Поделиться:
Январские события в РК: сколько человек освобождено из под ареста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек было взято под арест в результате трагических январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
При задержании соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека – МВД РК
Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге 274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК

На сегодня судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями в Казахстане.

«Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий – 4 584 лицам судом вынесено предупреждение. В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, по 577 - штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дел вовсе прекращены за отсутствием состава», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам из 3314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека. Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах.

По состоянию на 25 января текущего года в производстве следственно-оперативных групп находится 2 044 уголовных дел. По этим делам задержаны 898 подозреваемых.

Из них 802 - с санкции суда взяты под стражу, 50 гражданам - определен домашний арест, 21 лицу – назначен залог, 12 - подписка о невыезде, по 13 – вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
При задержании соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека – МВД РК
Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге
274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане
Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК
Популярное
1 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
3 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
4 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК
Январские события в Казахстане: разграблено 1395 объектов бизнеса
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив