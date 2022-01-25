Январские события в РК: сколько человек освобождено из под ареста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек было взято под арест в результате трагических январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями в Казахстане.

«Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий – 4 584 лицам судом вынесено предупреждение. В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, по 577 - штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дел вовсе прекращены за отсутствием состава», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам из 3314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека. Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах.

По состоянию на 25 января текущего года в производстве следственно-оперативных групп находится 2 044 уголовных дел. По этим делам задержаны 898 подозреваемых.

Из них 802 - с санкции суда взяты под стражу, 50 гражданам - определен домашний арест, 21 лицу – назначен залог, 12 - подписка о невыезде, по 13 – вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении.