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Январские события в РК: Генпрокуратура продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия

16 Февраля 2022 21:14
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Январские события в РК: Генпрокуратура продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК рассказали о поисках похищенного во время январских событий оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается нападения на здания правоохранительных органов, то основной целью было завладение боевым оружием. В Алматинской области похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, свыше 23 тысяч патронов, в Жамбылской области – 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, 1 пулемет и почти 40 тысяч патронов. В Алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Также разграблены 10 охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1629 ружей», - сообщил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

По его данным, в общей сложности похищено более 3 тысяч единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц. А более 2 тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы до сих пор не найдено. По всем этим фактам проводятся досудебные расследования, поиск и изъятие похищенного оружия продолжаются.

Ранее сообщалось, что у преступников и из схронов изъяли 828 единиц оружия, более 18 тысяч боеприпасов и 286 спецсредств.


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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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