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Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных

16 Февраля 2022 22:14
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Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило 363 жалобы на незаконные действия правоохранительных органов во время январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия.

«Специальными прокурорами принято в производство 8 дел. Среди них: инциденты с задержанными на стадионе «Динамо» в городе Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс. Каждое уголовное дело находится на контроле. Даны конкретные указания, назначены процессуальные прокуроры», - рассказал Елдос Килымжанов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков. В ходе брифинга заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов раскрыл новые данные по задержанным во время январских событий.


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#Борьба с преступностью   #Права человека   #Генпрокуратура   #МВД РК   #Заключенные   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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