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Январские события: в отношении 4561 лица суд ограничился предупреждением

22 Января 2022 17:19
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Январские события: в отношении 4561 лица суд ограничился предупреждением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями. Во исполнение поручения Президента страны по смягчению наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств, проведена работа. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Елдос Килымжанов, во исполнение поручения Президента страны по смягчению наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств, проведена следующая работа

По информации Генеральной прокуратуры, всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями.

«Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и раскаяния правонарушителей, в отношении 4 561 лица ограничился предупреждением. По ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1 083 лица, по 490 штрафы заменены на предупреждения, 386 административных дел вовсе прекращены за отсутствием состава. В настоящее время 362 человека находятся под административным арестом и к 1 245 лицам применен штраф. При этом еще 298 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах. Аналогичную работу проведем по уголовным преступлениям небольшой и средней степени тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств», - сказал Елдос Килымжанов во время брифинга на площадке СЦК.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам, это 464 лица.



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#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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