Январские события в Казахстане: транспортная полиция расследует 72 уголовных дела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 февраля, заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Сарыкул Жоланов провел брифинг о ходе расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками на объектах транспорта, имевших место в январе 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте МВД РК.

Сарыкул Жоланов отметил, что в настоящее время правоохранительными органами страны проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлениям и правонарушениям в период митингов.

По его словам, департаментом и его территориальными подразделениями в период с 3 по 31 января т.г. по массовым беспорядкам зарегистрировано 72 уголовных дела. Речь идет в основном о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений водворены в изолятор временного содержания 14 подозреваемых лиц. По состоянию на 31 января т.г. предварительная сумма заявленного ущерба на объектах транспорта составила 530 792 668,8 тенге.

Всего, по данным докладчика, сотрудниками транспортной полиции у преступников изъято похищенное имущество на общую сумму 24 587 874 тенге, в том числе 3 автомашины, 5 сотовых телефонов, денежные средства в сумме 2 299 825 тг. и 47 ед. одежды на сумму 635 000 тенге.

«В период протестных акций преступными элементами совершено два нападения на объекты государственного значения, это - Международный аэропорт города Алматы и Линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы-1.. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта», - сообщил заместитель начальника ДП на транспорте.

В ходе брифинга С. Жоланов также отметил, что в настоящее время на территории обслуживания департамента полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление лиц, причастных к совершению преступных действий в период массовых беспорядков. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров осуществляется пешее патрулирование территорий аэропортов и вокзалов нарядами полиции, в круглосуточном режиме службу несут более 1000 сотрудников линейных подразделений.

Работа в данном направлении продолжается.