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Январские события в Казахстане: разграблено 1395 объектов бизнеса

25 Января 2022 19:06
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Январские события в Казахстане: разграблено 1395 объектов бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил свежие данные о погромах в ходе январских событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что в таких в городах, как Алматы, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау и Семей, нападениям подверглись 1 466 различных зданий и сооружений, в том числе 71 госучреждение, среди которых 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции.

«Больше всего пострадали объекты бизнеса, которые наряду с повреждением подверглись и полному разграблению, их 1395», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, разграблению подверглись семь охотничьих магазинов, из которых похищено 1564 единиц гражданского оружия. Уничтожено и повреждено свыше 700 автотранспортных средств, из которых свыше 500 служебного транспорта полиции, Минобороны, МЧС, скорой помощи и других госорганов. А также 116 автомобилей гражданских лиц.


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#МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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