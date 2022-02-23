+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские события: в Атырау один из полицейских находится в тяжелом состоянии

23 Февраля 2022 15:07
Поделиться:
Январские события: в Атырау один из полицейских находится в тяжелом состоянии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау один из полицейских, пострадавших в ходе январских событий, до сих пор находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры» В Атырау во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств Более 630 тысяч жителей Жамбылской области привиты от коронавируса

«В настоящее время один полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему требуется сложная операция. Пострадавшие сотрудники других силовых структур вышли из больниц», - сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим.

Рассказав, что в результате массовых беспорядков в Атырау пострадали 103 человека, в том числе 55 полицейских, 28 сотрудников Национальной гвардии и 20 гражданских жителей.

В ходе массовых беспорядков в Атырау были повреждены 17 служебных автомобилей полиции, четыре автомашины скорой помощи и один автобус.

Общий ущерб составил более 168 миллионов тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Регионы   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»
В Атырау во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств
Более 630 тысяч жителей Жамбылской области привиты от коронавируса
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
4 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
5 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
6 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Читайте также
В Атырау во время массовых беспорядков было похищено более одной тысячи спецсредств
Самолет АН-2 загорелся при посадке близ Аральска
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив