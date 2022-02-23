Январские события: в Атырау один из полицейских находится в тяжелом состоянии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау один из полицейских, пострадавших в ходе январских событий, до сих пор находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время один полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему требуется сложная операция. Пострадавшие сотрудники других силовых структур вышли из больниц», - сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим.

Рассказав, что в результате массовых беспорядков в Атырау пострадали 103 человека, в том числе 55 полицейских, 28 сотрудников Национальной гвардии и 20 гражданских жителей.

В ходе массовых беспорядков в Атырау были повреждены 17 служебных автомобилей полиции, четыре автомашины скорой помощи и один автобус.

Общий ущерб составил более 168 миллионов тенге.