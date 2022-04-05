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    18:20, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Январские события в Алматы: задержаны грабители Народного банка и «Технодома»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан гражданин, ограбивший офис Народного банка в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Алматы задержан житель Алматинской области, который 6 января в группе с другими лицами, воспользовавшись массовыми беспорядками, взломав входную дверь и, проникнув в филиал Народного Банка, похитили оттуда компьютеры и телевизоры», - сказал Санжар Адилов.

    По его словам, похищенное изъято, задержанный взят под стражу, в отношении соучастников преступления проводятся розыскные мероприятия.

    Также задержан неработающий житель города Актобе, который 6 января в ходе массовых беспорядков в Алматы, из торгового дома «Технодом» по улице Сейфуллина, похитил два процессора от компьютера и три мобильных телефона, оцениваемых в 510 тысяч тенге.

    «Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. При этом установлена его причастность к краже одежды из Торгово-развлекательного центра «Максима», расположенного по улице Райымбек. По всем двум эпизодам похищенное изъято», - добавил Санжар Адилов.


    Теги:
    МВД РК Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы Январские события Правоохранительные органы
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