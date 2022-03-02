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Январские события: в Актобе задержан обвиняемый в наезде на полицейских

2 Марта 2022 15:11
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Январские события: в Актобе задержан обвиняемый в наезде на полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан гражданин, обвиняемый в наезде на оцепление полицейских на большой скорости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января, управляя автомобилем ВАЗ 2114, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате четыре сотрудника полиции с переломами госпитализированы в больницу. За посягательство на жизнь сотрудников полиции гражданин И. с санкции суда взят под стражу», - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

Всего, по его данным, во время январских событий ранения различной степени получили более 4 тысяч человек, среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка.

«Правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности участников преступлений», - добавил Е. Килымжанов.

Ранее сообщалось о 62 осужденных граждан за факты грабежей, краж, хищения оружий, применение насилий в отношении сотрудников правоохранительных органов.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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