Январские события: в Актобе задержан обвиняемый в наезде на полицейских
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан гражданин, обвиняемый в наезде на оцепление полицейских на большой скорости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января, управляя автомобилем ВАЗ 2114, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате четыре сотрудника полиции с переломами госпитализированы в больницу. За посягательство на жизнь сотрудников полиции гражданин И. с санкции суда взят под стражу», - сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.
Всего, по его данным, во время январских событий ранения различной степени получили более 4 тысяч человек, среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка.
«Правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности участников преступлений», - добавил Е. Килымжанов.
Ранее сообщалось о 62 осужденных граждан за факты грабежей, краж, хищения оружий, применение насилий в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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