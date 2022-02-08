Январские события убедили, что невозможно быть богатым среди бедных – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института этнополитических прикладных исследований Талгат Калиев прокомментировал предложения Президента РК, озвученные им на расширенном заседании Правительства. По словам эксперта, вопрос стабильности во многом связан с обеспечением социального самочувствия наших сограждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Затрагивая деятельность фонда «Қазақстан халқына», Касым-Жомарт Токаев сегодня еще раз отметил, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии.

По словам Талгата Калиева, это вопрос добровольности, а не «принудиловка», как сказал Президент.

«Глава государства подчеркнул, что речь идет о людях, ставших неприлично богатыми за 30 лет. Во-вторых, та буржуазия, которая желает принять участие в решении актуальных вопросов страны, помощи народу, социально-уязвимым слоям населения, лично я думаю, что это должно стать примером доброй воли для будущих поколений от нашей буржуазии, которая должна бы соблюдать традиции меценатства, миссионерства. Речь шла не только о пожертвованиях в Фонд, но и о поддержке нашей системы образования, брать шефство над университетами, заниматься новым образовательным заказом. Думаю, это тоже нужная стране платформа», - сказал эксперт.

По мнению спикера, январские события всех убедили в том, что невозможно спокойно быть богатым в бедной стране, среди бедных.

«Поэтому вопрос стабильности во многом связан с обеспечением социального самочувствия наших сограждан», - добавил Талгат Калиев.

Что касается поручения Главы государства о предложениях по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств, эксперт считает, что этим нужно было заниматься еще раньше, чем сейчас.

«Думаю, что теперь эта мера будет реализована на системной основе, качественно по-новому. Я надеюсь, что для начала мы сможем хоть определить объемы того, что у нас находится за рубежом, их масштабы и легальность возврата. Если наше Правительство сумеет доказать, что эти деньги нажиты незаконным путем, у них не совсем легальный источник происхождения, думаю, вполне можно вернуть средства и направить их на благо государства», - добавил Талгат Калиев.