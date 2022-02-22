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Январские события: у большинства задержанных есть общественные защитники

22 Февраля 2022 13:01
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Январские события: у большинства задержанных есть общественные защитники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова рассказала о проводимой работе по мониторингу задержаний участников январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо признать, что в начале многие задержанные не знали о том, что их родственники могут выступать общественными защитниками арестованных. Сегодня у преимущественного большинства граждан есть общественные защитники. Все перечисленные шаги необходимы, поскольку сообщения о сохраняющейся панике и боязни последующих преследований продолжают поступать», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

По ее словам, региональными группами национального превентивного механизма было проведено более 118 посещений, объектами мониторинга стали следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и приемники-распределители во всех регионах страны.

«Одновременно с правозащитником Турмагамбетовой Жемис Утегеновной мы проводим мониторинг тех учреждений, где под стражей находятся наибольшее количество граждан. Это Алматы, Талдыкорган, Шымкент, Тараз, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Атырау, а также ИЗО города Семея. Данный мониторинг мы будем продолжать», - заключила она.


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#Алматинская область   #Права человека   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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