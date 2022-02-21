Январские события: трехмесячную отсрочку кредитных платежей получили пострадавшие предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадавшие от действий мародеров субъекты бизнеса могут не выплачивать кредитные платежи в течение трех месяцев. Об этом сообщил и.о. Генерального прокурора РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понимая, что помощь государства предпринимателям в этот период особенно нужна, в январе текущего года Генеральной прокуратурой в адрес Правительства направлены предложения по поддержке предпринимателей (на уровне правового акта проработать механизм возмещения ущерба, отсрочить выплаты налогов и других обязательных платежей, разработать Дорожную карту по разрешению системных проблем бизнеса и др.). В свою очередь Правительством принят ряд комплексных мер по государственной поддержке субъектов бизнеса, пострадавших в результате массовых беспорядков в отдельных регионах страны», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Относительно отсрочки по займам Агентством по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок предоставления отсрочки по платежам и займам физических и юридических лиц (приказ председателя Агентства «О мерах поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» от 10 января т.г.).

«Данный акт предусматривает для граждан и бизнеса трехмесячную отсрочку платежей по всем видам кредитов банков и микрофинансовых организаций, которой можно воспользоваться до 4 апреля текущего года, обратившись в кредитную организацию. Независимо от даты обращения отсрочка будет предоставляться с 5 января по 5 апреля текущего года. По согласованию может быть установлен иной срок», - отметил и.о. генпрокурора.

«При этом заемщику (на выбор) будут предоставлены 3 варианта погашения отсроченных платежей (увеличение срока займа, равномерное распределение до конца срока займа и иной способ, указанный в договоре либо в его заявлении). По сведениям Агентства отсрочкой уже воспользовались 40 321 граждан на 2,8 млрд тенге и 2 990 предпринимателей на 40,2 млрд тенге», - добавил Б. Асылов.