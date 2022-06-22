Январские события: сотрудники КНБ проходят по делу о пытках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть ли среди привлекаемых за пытки по делу о январских событиях сотрудники КНБ – такой вопрос журналисты задали заместителю председателя Комитета нацбезопасности РК Аскару Амерханову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть. По поводу количества сказать не могу. Они проходят по статье о пытках. Сроки определяет следствие, оно может продлеваться до полугода», – сказал Аскар Амерханов в кулуарах Мажиллиса.

Ранее сообщалось, что Самат Абиш дает показания по делу о январских событиях. «Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», - сказал Аскар Амерханов.

В январе Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.