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    12:04, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Январские события: сотрудники КНБ проходят по делу о пытках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть ли среди привлекаемых за пытки по делу о январских событиях сотрудники КНБ – такой вопрос журналисты задали заместителю председателя Комитета нацбезопасности РК Аскару Амерханову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть. По поводу количества сказать не могу. Они проходят по статье о пытках. Сроки определяет следствие, оно может продлеваться до полугода», – сказал Аскар Амерханов в кулуарах Мажиллиса.

    Ранее сообщалось, что Самат Абиш дает показания по делу о январских событиях. «Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания, статус его не знаю. Он в Казахстане. Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», - сказал Аскар Амерханов.

    В январе Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.


    Теги:
    КНБ Январские события Алматинская трагедия Криминал Правоохранительные органы
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