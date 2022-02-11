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Январские события: сколько несовершеннолетних было задержано

11 Февраля 2022 13:41
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Январские события: сколько несовершеннолетних было задержано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Адвокат, член комиссии «Аманат» Мади Мырзагараев рассказал об изучении дел задержанных в ходе январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из-под стражи освобождены 85 человек. Это не говорит о том, что их оправдали и с них сняли обвинения. В отношении них приняты меры об изменении меры пресечения, следствие будет продолжаться. Мы надеемся, что во время следствия будет установлена их степень причастности либо невиновность. Если человек где-то что-то совершал, - то степень опасности. И после этого будут приняты окончательные решения. Это не говорит о том, что все освобожденные 85 человек невиновны, а все остальные, которые остались под стражей, виновны», - сказал Мади Мырзагараев на брифинге в Нур-Султане.

По его словам, были освобождены и несколько несовершеннолетних.

«Мы встречались со следственно-арестованными, были жалобы на пытки, избиения. В основном эти действия были совершены в первые дни. Сейчас под стражей в основном находятся молодые люди, арестованных женщин очень мало. Мы смогли убедить органы прокуратуры освободить 11-12 несовершеннолетних. Мы в Талдыкоргане встречались с несовершеннолетними. Да, они содержались под стражей – девять несовершеннолетних. Среди них были 15-17-летние. Но на сегодня все они освобождены, несмотря на то, какие к ним предъявлены обвинения. Касательно детей фактов пыток и жалоб не было», - отметил адвокат.

«Мы не можем утверждать, что среди арестованных не осталось несовершеннолетних. Потому что мы не побывали во всех регионах. Мы не можем исключить человеческий фактор и то, что через некоторое время могут быть установлены какие-то новые обстоятельства и доказательства их причастности, виновности. Для этого ведется следствие и суд. В суде будет поставлена точка», - заключил юрист.

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#Нур-Султан   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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