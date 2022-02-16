Январские события: предприниматели Алматы просят упростить правила возмещения убытков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа предпринимателей, пострадавших во время январского инцидента, не могут доказать причиненный ущерб. В связи с этим они обратились в общественную комиссию «Ақиқат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Офис общественной комиссии «Ақиқат» посетили около 20 предпринимателей. Они не могут доказать ущерб, нанесенный их деятельности во время массовых беспорядков. Документы, имеющиеся на руках, признаны недействительными.

Одна из них - индивидуальный предприниматель Карлыгаш Кертаевна. Она продавала мужскую одежду в одном из торговых домов города. Во время январских беспорядков товары были сожжены и разграблены.

«Ущерб, причиненный мне, составил 35 млн тенге. У меня в руках товарный лист (товарная накладная). Однако с этим документом я ничего не могу доказать. Судебно-медицинская экспертиза нам не назначается, так как у нас нет ни печати, ни счета-фактуры. Бухгалтерский учет тоже не велся. Главная проблема здесь. Поскольку мы ИП (Индивидуальный предприниматель), по закону от нас такого документа не требуется. У нас есть только одно предложение: упростить правила возмещения убытков предпринимателей»,- говорит индивидуальный предприниматель Карлыгаш Кертаевна.

По словам предпринимателей, в полиции приняты заявления и возбуждено уголовное дело.

«В отношении наших ограбленных бутиков возбуждено уголовное дело. Однако это не решает проблему в корне. К примеру, мне нанесен ущерб в размере 50 млн тенге. Товар я сама везу из Турции. Поэтому есть просьба, чтобы Правительство полностью компенсировало наши потери. Кроме того, были внесены соответствующие изменения и дополнения в Правила возмещения убытков, которые значительно упрощены», - отметила предприниматель Галия Кургулина.

Руководитель общественной комиссии «Ақиқат» Айман Омарова отметила, что помогает предпринимателям.

«Предприниматели, обратившиеся в общественную комиссию, сейчас пишут заявления и представляют имеющиеся у них документы. Мы стараемся максимально им помочь. Просим помощи у государства. Надеюсь, все решится в рамках закона», - сказала Айман Омарова.