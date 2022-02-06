Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось новое видео задержания автомобиля с оружием во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опубликовано видео задержания автомобиля с оружием в Алматы. Сотрудники полиции задержали двух мужчин. На кадрах видно, как в ходе досмотра было обнаружено несколько единиц оружия, ювелирные изделия, смеси, неустановленного характера в пятилитровых бутылках, а также противогазы и другое.

Ранее в социальных сетях появилось видео сожжения зданий госучреждений в Алматы.









Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы.

4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.