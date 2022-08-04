4 Августа 2022 09:58

Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки вследствие порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передаетМИА «Казинформ».

Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135- VII ЗРК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентир уют порядок налогообложения при в озмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения.

Новы й подпункт 28) п ункт а 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматрива ет исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем , предусматривающим исключение из доходов подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом , выплаты за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Казахстан а в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно, с 1 января 2022 года .

Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса вправе корректир овать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения. Такую корректировку можно применять если есть решение комиссии, созданной акиматом и субъект включен в реестр данной комиссии .

В целях исчисления корпоративного подоходного налога корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса подлежит отражению в декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00).

Выплаты физическим лицам признаются доходами физических лиц, но при этом не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Вместе с тем, налоговый агент (работодатель) обязан отразить выплаченные суммы в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200).

Кроме того внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части н еприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета) в случае порчи, утрате товаров также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года . Также предусматривается требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утраты товара, в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения и отражения сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре.

Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам.