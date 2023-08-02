Январские события: полицейского в Семее осудили за пытки на шесть лет

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семей судом №2 области Абай рассмотрено дело сотрудника полиции, который обвинялся в действиях, выходящих за пределы его служебных полномочий, и применении пыток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.



Судом установлено, что 11 января 2022 года около 01:00 гражданин Е., 1995 г.р., был задержан за нарушение комендантского часа. Сотрудник полиции доставил задержанного в отдел полиции, где мужчина подвергся пыткам, в результате которых скончался.

Доказательствами вины являются показания свидетеля, который также подвергался пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов в тот день. Вину подсудимого подтверждает запись с камер видеонаблюдения, заключение судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства, рассмотренные судом.

Подсудимый свою вину не признал и просил оправдать его.

Прокурор настаивал на назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет, лишения права занимать должности в государственной службе и правоохранительных органах сроком на 3 года. Также прокурор потребовал лишить его специального звания «капитан полиции» и взыскать с него компенсацию за моральный вред в размере 10 млн тенге. Потерпевший (брат погибшего) поддержал позицию прокурора.

Суд признал сотрудника полиции виновным по ст. 146 ч. 3 УК РК (пытки). Наличие у подсудимого малолетних детей на иждивении признано судом как смягчающее обстоятельство, в то время как нарушение условий чрезвычайного положения и нарушение принятой присяги признаны отягчающими обстоятельствами.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, лишения права занимать должности в государственной службе и правоохранительных органах сроком на 3 года, лишения звания «капитан полиции» и взыскания в пользу потерпевшего компенсации за моральный вред в размере 9 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.