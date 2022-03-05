Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Январские события показывают необходимость точечного внимания к вопросам безопасности женщин и семьи - Лаззат Рамазанова

Автор:  
Серик Сабеков
5 Марта 2022, 17:31
Январские события показывают необходимость точечного внимания к вопросам безопасности женщин и семьи - Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня безопасность в целом поменяла контуры. Об этом заявила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгие годы Казахстан говорил, что мы не находимся в зоне конфликтов. Казахстан действительно в этом отношении был благополучной страной. Но в этом отношении январские события показывают необходимость точечного внимания к вопросам безопасности женщин, безопасности семьи», - сказала Лаззат Рамазанова в интервью журналистам в кулуарах круглого стола в МИД РК на тему «Женщины, мир и безопасность».

Спикер добавила, что эти вопросы коррелируются с резолюцией ООН.

«Это все коррелируется резолюцией 13/25 ООН – мир и безопасность женщин. Именно эту проблематику мы сегодня обсуждали на круглом столе. Самый главный фокус был на принятом в прошлом году комплексном плане Правительства по реализации данной концепции. Сегодня безопасность в целом поменяла контуры, это безопасность в контексте мир- безопасность и экологическая в том числе», - добавила Лаззат Рамазанова.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что Казахстаном достигнуты определенные успехи в продвижении женщин во всех сферах деятельности.

«Мы с вами собрались здесь и обсуждаем вопросы мира и безопасности. Сегодня всесторонний и серьезный диалог по этой теме как никогда необходим. Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей конфронтацией и нестабильностью. Негативные последствия противостояний и дезинтеграция подвергают опасности целые регионы и пораждает дестабилизацию и глобальную угрозу», - сказала Аида Балаева.

Спикер подчеркнула, что особое значение в этом контексте приобретает принятая в 2010 году резолюция Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».


Безопасность   Общество   Алматинская трагедия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной