Январские события показали, что у молодежи есть проблемы, которые необходимо оперативно решать – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Январские события показали, что сегодня у молодежи есть проблемы, которые необходимо оперативно решать. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Вера КИМ, выступая на экспертной дискуссионной площадке на тему: «Молодежь категории NEET: проблемы социализации и пути их решения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу не затронуть вопросы, связанные с январскими событиями. Хотелось бы отметить, что именно январские события сегодня явно показали то, что у молодежи есть проблемы, которые необходимо оперативно решать - это трудоустройство и жилье. Мы понимаем, что госорганы, гоструктуры, определенные виды программ, это достаточно не всегда поворотливая махина. В этой связи считаю, что надо быть максимально гибкими и в соответствие с определенными нуждами и потребностями, в том числе к решению молодежных проблем необходимо подходить и рассматривать данные программы в соответствие с тем насколько это необходимо»,- сказала Вера Ким.

Депутат привела конкретный пример.

«Самый обыкновенный пример – если мы говорим о повышении квалификации молодых людей, то у нас есть уже разработанные стандартные программы по которым у нас идет переквалификация, дополнительное обучение. Возможно, через каждый год необходимо проводить какую-то аналитику, проводить какие-то исследования - действительно ли нужны эти профессии и специальности, сколько молодых людей трудоустроено? Если молодые люди, которые обучились по тем или иным специальностям на сегодня не трудоустроились, значит они (специальности) в том или ином регионе просто изжили себя и необходимо проводить другие обучения, необходимо повышать квалификацию в другом направлении», - добавила депутат.