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    16:12, 05 Март 2022 | GMT +6

    Январские события показали, что речь не идет только о вооруженных конфликтах – Эльвира Азимова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Январские события показали, что речь не идет только о вооруженных конфликтах. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 20 лет назад была принята резолюция Совета безопасности ООН, посвященная именно новому направлению в повестке глобальной – это «Женщины, мир и безопасность». Достаточно давно в адрес Казахстана звучали рекомендации о принятии отдельного плана, который бы предусматривал именно мероприятия по реализации данной резолюции. Но нужно принять, что у нас эта была тема достаточно далекой, и в то время мы не представляли, что оказывается есть опасности достаточно серьезные, это не только наличие или отсутствие вооруженных или невооруженных конфликтов на своей территории, а это превентивные меры для того, чтобы предупреждать такие ситуации», - сказала Эльвира Азимова в интервью журналистам.

    Уполномоченный по правам человека в РК добавила, что январские события показали, что речь не идет только о вооруженных конфликтах, речь идет и о конфликтах, связанных с чрезвычайными положениями.

    «Мы привыкли воспринимать этот термин, как обозначающий ситуацию с техногенными и природными коллапсами. Но, на самом деле, массовые беспорядки, которые мы видели, они принесли трагические последствия. Мы до сих пор видим и наблюдаем в социальных сетях и в СМИ резонансы тех или иных историй. Конечно, расследование продолжается, но, тем не менее, мы уже сейчас должны говорить о том, какие меры мы должны принимать», - отметила Эльвира Азимова.



    Теги:
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