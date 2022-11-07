Январские события: под амнистию подпадают семь павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из семи осужденных один находится в учреждении № 45, еще шесть человек состоят на учете в службе пробации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь осужденных за январские события подпадают под амнистию в Павлодарской области», - сообщили прессе в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

2 ноября вступил в силу закон об амнистии для участников январских событий. В Павлодарской области амнистированию подлежат семь человек.

«Из семи осужденных один находится в учреждении № 45, согласно закону он подлежит освобождению. Еще шесть человек состоят на учете в службе пробации. Двое подлежат освобождению от дальнейшего отбывания наказания, и четверым осужденным сократят срок наказания. Материалы на всех направлены в суды и будут рассмотрены в ближайшее время», – прокомментировал начальник ДУИС по региону Адлет Мустафинов.

По закону об амнистии, освобождение будет произведено сразу после судебного процесса. В гуманном акте сказано, что под амнистию попадают люди, совершившие на территории Казахстана с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении.

Как сообщалось ранее, закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

По предварительным расчетам, по республике под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.